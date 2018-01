Cuidado com clínicas de estética e emagrecimento A técnica da área de saúde da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - , Hilma Araújo dos Santos, dá um série de dicas ao consumidor que pretende contratar um tratamento estético ou de emagrecimento. Veja abaixo os cuidados que o consumidor deve tomar antes e depois de contratar este serviço: - O consumidor deve ter certeza de que ao realizar o tratamento será oferecida avaliação e acompanhamento médico. Apenas um médico pode aconselhar e orientar quando à eficácia e desenvolvimento do tratamento. O médico é o único profissional capaz de avaliar se a pessoa pode ou não realizar um tratamento de emagrecimento, por exemplo. Emagrecer demais em pouco tempo pode colocar a vida do consumidor em risco. - Antes de assinar o contrato, o consumidor deve conferir quais serão os métodos e aparelhos utilizados pela clínica. O consumidor deve estar ciente dos efeitos colaterais e possíveis riscos para a saúde, principalmente daqueles que possuem problemas, como alergia, diabetes e problemas cardíacos. - O consumidor deve sempre realizar uma visita prévia às dependências da clínica de sua preferência para verificar as condições de higiene e dos aparelhos que serão utilizados no tratamento. O consumidor deve checar se o estabelecimento utiliza materiais descartáveis para uso pessoal, como seringas e agulhas, e esteriliza os objetos de uso coletivo, como toalhas. - O contrato deve ser claro e trazer todas as informações sobre os passos do tratamento. Caso o consumidor não concorde ou queria incluir alguma cláusula no contrato, ele deve exigir uma correção no contrato. Se a empresa não realizar a correção, o consumidor não deve assinar o contrato, pois a empresa pode ter algum problema. - O consumidor deve verificar qual o preço total do tratamento e o preço de cada sessão. Caso o consumidor queira reincidir o contrato, precisa saber qual o valor de cada sessão para ser ressarcido pela clínica. De acordo com o Procon-SP, está no Código de Defesa do Consumidor (CDC) o direito do consumidor receber de volta o dinheiro das sessões não realizadas. - Os prazos de resultado do tratamento também devem ser verificados. O consumidor deve saber quais serão as datas de início e término do tratamento e também do prazo para que apareçam os primeiros resultados e a quantidade de sessões necessárias para finalizar o tratamento estético ou de emagrecimento. - Antes de iniciar o tratamento, o consumidor deve verificar se a agenda da clínica tem horários disponíveis para o seu tratamento. Isso porque a agenda lotada pode significar um tratamento mal feito, pois as sessões do tratamento podem não ser feitas no ritmo necessário e, conseqüentemente, sem o efeito desejado pelo paciente. - O consumidor deve tomar cuidado com as dietas alimentares propostas pelas clínicas durante o tratamento estético. As clínicas costumam alegar que o consumidor não atingiu o resultado do tratamento porque não seguiu a dieta proposta. O consumidor deve consultas um médico especializado para realizar uma dieta alimentar para não prejudicar a saúde. - Nos tratamentos de emagrecimento ou redução de medidas, o consumidor deve exigir uma cópia das fichas de controle de peso e medidas. Veja no link abaixo um balanço das reclamações sobre clínicas de emagrecimento e estética no Procon-SP.