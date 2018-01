Cuidado com fundos de investimento Os fundos de renda fixa prefixados começam a mostrar quotas negativas. Não é a situação da maioria das carteiras, ainda, mas se a alta dos juros for mantida, pode-se esperar que mais carteiras estarão causando perdas a seus quotistas. Importante lembrar alguns pontos que o quotista dos fundos de investimento muitas vezes se esquece. Vamos a eles: 1 - Fundos de renda fixa prefixados têm risco. Quando as taxas de juros sobem, o valor da quota pode ficar negativa. É o que novamente está acontecendo com algumas carteiras. Veja o link com a Cartilha de Fundos para entender melhor porque a alta dos juros desvaloriza os títulos prefixados no mercado, e obriga os administradores a indicar esta perda no valor das quotas, que ficam negativas. 2 - Não há irregularidade em fundos de renda fixa prefixados terem quotas negativas. Os títulos prefixados têm a vantagem de pagar taxas melhores quando os juros estão estáveis ou em queda. Mas trazem o risco de perdas. Seria irregular se o administrador colocasse papéis que não estão previstos no regulamento. Se os papéis da carteira estão previstos, o risco é do investidor. 3 - Apesar disso, fique muito atento. O mercado tem casos nada nobres onde administradores aproveitam perdas normais para empurrar perdas falsas aos quotistas. Para citar um exemplo recente, o Banco do Brasil distribuiu prejuízo que um de seus fundos teve com a desvalorização do câmbio, em 99, para vários outros fundos, a fim de diminuir o impacto da perda sobre apenas uma carteira. Ou seja: vários outros fundos renderam menos do que deveriam para encobrir uma perda de um único fundo. Na turbulência, os quotistas não perceberam a estratégia, que foi punida posteriormente pelo próprio Banco do Brasil. 4 - Trocando em miúdos, a lição deste caso do Banco do Brasil é clara. Veja se a quota de seu fundo está dentro das expectativas. Compare com o resultado de outros fundos do mesmo segmento. Se tiver qualquer variação suspeita, exija explicações do administrador sobre onde o dinheiro está aplicado e compare para ver se o destino do dinheiro coincide com o previsto no regulamento do fundo. 5 - Qualquer problema que o banco não queira esclarecer, denuncie ao Banco Central, no caso dos fundos de renda fixa, cambiais, multiportfólio e derivativos, ou à Comissão de Valores Mobiliários, no caso dos fundos de ações (incluindo os antigos carteiras livres). 6 - Lembre-se que mesmo fundos pós-fixados (DI) podem ter quotas negativas, se o juro subir muito. Acontece que parte das carteiras dos fundos pós-fixados é composta de títulos prefixados. Numa alta dos juros, uma parte da carteira compensa a outra, mas pode ser que o equilíbrio não seja adequado. Neste caso, o investidor deve se questionar se mantém sua aplicação com este administrador, que não montou uma estratégia suficientemente segura. 7 - Veja também se não houve omissão de sua parte, no sentido de conhecer o regulamento do fundo, e seus riscos. Se houve, e o administrador respeitou o regulamento, fica a lição de, numa próxima vez, tomar conhecimento com maior atenção para onde está indo seu dinheiro. E se você se sentir enganado pelo banco ou administrador de recursos, lembre-se que a maior punição que se pode dar ao gestor é tirar o dinheiro da instituição para outra que respeite mais seu cliente. Veja no link abaixo a seção que permite pesquisar o valor da quota de seu fundo por ordem alfabética. Escolha o tipo de fundo e depois a letra correspondente ao nome. Desta forma você vai saber se sua rentabilidade está negativa ou não.