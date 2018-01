Cuidado com o uso do cartão de crédito O cartão de crédito é uma boa opção de pagamento apenas para quem quita o valor integral da fatura no vencimento. Mas é um péssimo negócio para o consumidor que costuma endividar-se além da sua possibilidade de pagamento, quita a parcela mínima e rola a dívida. Isso porque, em razão das elevadas taxas de juros incidentes sobre o saldo devedor, dificilmente ele conseguirá livrar-se do débito. Veja o que pode ocorrer: um consumidor com saldo devedor de R$ 2 mil se propõe a pagar mensalmente 15% da dívida. Como os juros sobre o saldo devedor são elevados, 11% ao mês, em oito meses ele terá pago um total de R$ 1.975,41 e ainda estará devendo R$ 1.255,93. Caso o consumidor não efetue nenhum pagamento mensal, na mesma fatura de R$ 2 mil, a dívida vai crescer mais rapidamente porque, além dos juros mensais de 11%, há multa de 2%, cobrada mês a mês. Ou seja, incide sobre o total do mês anterior, já com multa. Aqui, o valor integral da dívida no término do oitavo mês será de R$ 5.400,27. Tribunais de primeira e segunda instâncias do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estão determinando uma limitação da cobrança de juros de 12% ao ano na fatura de compra dos clientes (veja link abaixo). Por esse cálculo, a mesma fatura de R$ 2 mil, no fim do oitavo mês, terá uma dívida de R$ 2.245,80. Nesse caso, não foi cobrado o juro de 2% sobre o total já corrigido porque o consumidor teria parado de pagar a dívida quando recorresse à Justiça pedindo a revisão dos cálculos.