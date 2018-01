Cuidado com os agiotas Quem não tem condições necessárias para conseguir crédito no mercado formal - renda suficiente e ficha cadastral aprovada - costuma recorrer a agiotas como última solução num momento de aperto. Acontece que os agiotas, na maioria das vezes, cobram juros acima do praticado por bancos e financeiras. Os agiotas costumam exigir garantias que podem ser um bem - carro, telefone, imóvel - ou cheques pré-datados, mas não fazem contratos formais. O risco de negociar com agiotas é na hora do pagamento. Como não podem recorrer à Justiça em caso de inadimplência, os agiotas costumam usar métodos coercitivos e perigosos para recuperar seu dinheiro. É importante lembrar disso antes de tomar dinheiro neste mercado. Confira nos links abaixo mais informações sobre empréstimo com agiotas, como limpar seu nome e outros serviços de crédito.