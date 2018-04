Cuidado com os juros do cheque especial O cheque especial é um limite de crédito dado pelo banco a seus correntistas com boa classificação em análises de risco. Para oferecer ou não este crédito, o banco avalia a renda do cliente, suas aplicações financeiras e seu histórico em outros endividamentos. Estes fatores pesam na definição do limite do crédito. Antes de usar essa linha de crédito, o correntista deve avaliar com cuidado se esse dinheiro é, de fato, necessário. Isso porque o juro do cheque especial costuma ser caro e mais elevado que as linhas de empréstimo pessoal. Para quem usa com freqüência essa linha de crédito, o melhor a fazer é trocá-la por um empréstimo pessoal que oferece juros mais baixos. O ideal é que o correntista faça uma pesquisa consultando vários bancos para encontrar o crédito mais barato. Por conta da concorrência, alguns bancos chegam a não cobrar juros pelo uso do cheque especial por prazos reduzidos (dias). Confira nos links pesquisas de juros do cheque especial do Procon-SP e do Banco Central e outras informações sobre os serviços de crédito.