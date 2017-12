Cuidado com presentes eletroeletrônicos Quem pensa em dar eletroeletrônico e telefones celulares como presente neste natal deve guardar a nota fiscal para garantir a troca do produto caso ele apresente defeito. O ideal, segundo a técnica do Procon-SP, Gabriela Antonio, é verificar na hora da compra se consta do certificado de garantia o número da nota fiscal, assinatura do vendedor e carimbo da loja. Assim, a pessoa presenteada pode resolver eventuais problemas sem constrangimentos. O Procon tem uma lista de reclamações sobre defeitos em aparelhos novos, que a assistência técnica não conseguiu resolver, mesmo após inúmeras tentativas. Ocorre que, em caso de defeito, mesmo o aparelho sendo novo e esteja dentro do prazo de garantia, é preciso procurar a assistência técnica. Isso porque o fabricante tem prazo de 30 dias após a venda para trocar o aparelho. O fabricante tem prazo de 30 dias após a venda para trocar o aparelho. No caso de defeito, o consumidor tem de recorrer ao conserto na rede de assistência técnica relacionada no termo de garantia antes de vencido esse3 prazo, independentemente do número de vezes que o aparelho apresentar problemas. Passado esse período, caso o defeito não seja consertado, o consumidor pode solicitar a troca tendo em mãos o orçamento completo da assistência técnica. No orçamento, deve constar um resumo dos problemas mencionados pelo consumidor, o preço da mão-de-obra, término e tipo de serviço prestado. Outra opção é reaver o dinheiro corrigido monetariamente. Há ainda a possibilidade de abatimento proporcional do preço. Neste caso, a pessoa fica com o produto da forma como está e pede a devolução de valor proporcional ao prejuízo.