Cuidado nas compras para o Dia das Mães Considerada a segunda data de maior movimento no comércio, depois do Natal, o Dia das Mães está próximo e os consumidores já estão se preparando para realizar suas compras. Para evitar prejuízos financeiros e materiais, o consumidor deve seguir uma série de recomendações da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Saiba quais são as principais orientações para a compra do presente. A técnica de defesa do consumidor do Procon-SP, Solange Silva, ressalta que o consumidor deve sair de casa com as opções de presente na cabeça, para evitar o consumo por impulso. ?Se o consumidor comprar por impulso, pode até fazer uma dívida além de sua realidade financeira?, avisa. Ela orienta o consumidor a realizar uma pesquisa de preço antes de comprar o presente. ?A pesquisa de preço pode significar uma boa economia para bolso do consumidor?, afirma. Troca O consumidor deve ficar atento às condições de troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), somente em caso de produtos com defeito, os estabelecimentos estão obrigados a trocar o presente. O fato é que, apesar de ser uma prática comum entre os lojistas, a substituição dos produtos não é um direito do consumidor. A técnica do Procon-SP destaca que a troca de produtos motivada pelo tamanho, cor, medidas, modelo ou porque a pessoa presenteada não gostou não é obrigatória. ?O consumidor deve , antes de comprar, verificar se a loja troca produtos sem defeito?, aconselha. De acordo com a técnica do Procon-SP, a loja deve colocar na etiqueta ou na nota fiscal quais os prazos para troca. ?Para evitar problemas, a recomendação é que o consumidor exija a nota fiscal no momento da compra. Ela é o documento necessário na hora da troca?, avisa Solange Silva. Para produtos com defeito, existem prazos de troca que devem ser respeitados. Segundo a técnica do Procon-SP, o CDC determina que para bens ou serviços duráveis, como roupas, sapatos e CDs, por exemplo, o consumidor tem prazo de 90 dias para registrar a reclamação. Já para os bens não duráveis, o prazo recua para 30 dias Se o consumidor optar por presentear sua mãe com cosméticos, ele deve verificar se as informações do rótulo como: número de registro no Ministério da Saúde, nome e endereço do fabricante ou importador, data de validade, composição, modo de usar e eventuais danos que possam apresentar à saúde, avisa a técnica do Procon-SP. Na compra de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, segundo Solange Silva, o consumidor tem o direito de pedir uma demonstração do funcionamento do produto e informações sobre os mesmos. Se a opção de presente for por CDS, DVDs, fitas de vídeo, revistas ou publicações, o consumidor deve sabe que o fornecedor é obrigado a manter amostra do produto, de forma que ele possa ser examinado pelo consumidor. É o que determina a Lei Estadual número 8.124. Móveis Um problema que ocorre com freqüência, principalmente nesta época do ano, é o não-cumprimento da oferta na compra de móveis. As empresas costumam atrasar na data da entrega ou entregar mercadorias diferentes da pedida na loja. Nesse caso, segundo o Procon-SP, o consumidor pode exigir o cumprimento imediato da obrigação do fornecedor, aceitar outro produto equivalente ou a devolução do valor pago corrigido monetariamente. Internet Já as aquisições realizadas fora do estabelecimento comercial, como compras feitas por meio da Internet ou por telefone, podem ser canceladas em até sete dias, contados a partir do recebimento da mercadoria. Se o produto apresentar defeito, o consumidor tem o direito da troca. Os compradores que tiverem problemas podem registrar queixa nos órgãos de defesa do consumidor. No Procon-SP, a reclamação pode ser feita pelo telefone 1512. Para saber se a empresa possui reclamação no cadastro de empresas do Procon-SP, o telefone, em São Paulo, é (0xx11) 3824-0446.