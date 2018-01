Cuidado para não adquirir carros roubados No ano passado, 235.036 veículos foram furtados ou roubados no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Desse total, apenas metade foi recuperada. Portanto, parte dessa frota pode estar rodando, e, pior, à venda, para qualquer consumidor. Após escolher o veículo usado, o consumidor deve verificar a autenticidade dos documentos e certificar-se se o carro está no nome do vendedor. Segundo Paulo Roberto Finocchiaro, chefe da central de operações do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTrans), o comprador deve conferir se o número do chassi - localizado próximo ao motor - e as placas de licença conferem com o documento impresso. Sinais de adulteração do chassi podem indicar se o veículo já foi furtado ou roubado. Além disso, o consumidor tem de observar se há números ou letras desalinhados ou com espaçamentos irregulares. Outra dica é checar se a data de fabricação do cinto de segurança e do motor é próxima ao ano de fabricação do carro. O comprador de carro usado deve procurar um local seguro para a negociação e desconfiar de preços muito baixos. "Na hora da empolgação, o interessado se esquece de verificar a prodecência", adverte Finocchiaro. Pesquisa O Detran de São Paulo oferece uma pesquisa do prontuário do carro - se houve furto ou roubo e se há multas. O serviço é feito pelo telefone e custa R$ 3,50 por veículo. Já a empresa Linces dispõe de um site que checa a procedência de veículos usados em todo o País. Oferecido por 7 reais, o Checkauto (veja linbk abaixo) consulta os dados do carro no Denatran e no Cadastro Nacional de Veículo Roubados. O site também oferece o Auto Garantido, uma inspeção minuciosa, por 160 reais, na qual são verificadas as condições do veículo e sua procedência. A empresa emite um certificado assumindo a responsabilidade quanto à originalidade do veículo examinado. Quem for pego pela fiscalização com um veículo roubado terá o bem apreendido. Se não conseguir provar que o adquiriu de boa-fé, poderá ser condenado por receptação de roubo. Detran 900-0160. Linces: 0800-15491.