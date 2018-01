Cuidado redobrado ao comprar imóvel na planta Ao comprar imóvel na planta, é preciso ter cuidado redobrado. Alguns requisitos devem estar presentes antes e depois da assinatura do contrato para evitar dor de cabeça no futuro. Segundo a assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Sônia Cristina Amaro, é preciso juntar o máximo de informações possíveis e guardar todos os documentos, inclusive o material publicitário. Assim, o consumidor armazena um grande número de provas e pode usá-las na Justiça caso algo dê errado. A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Maria Inês Dolci, alerta para a cláusula de rescisão do contrato. Esta questão costuma trazer problemas e o consumidor só percebe quando precisa se desfazer do negócio. "O ideal é comprar imóveis com o preço fechado e com todos os gastos listados. Do contrário, acaba desembolsando mais dinheiro do que previsto." De acordo com decisões favoráveis na Justiça sobre imóveis comprados na planta, a porcentagem de rescisão não costuma ultrapassar 10% do valor pago. Mas, na prática, depois de pagar todas as porcentagens pedidas pela incorporadora quando quer sair do negócio, o consumidor fica devendo valores abusivos. "Cláusulas abusivas são anuladas na Justiça, pois não se pode cobrar a mais. A empresa não sai no prejuízo porque substitui o comprador, mas deve reter uma porcentagem por administrar o negócio até aquele momento", afirma Sônia Cristina, do Procon. Portanto, caso sinta-se prejudicado, o consumidor pode buscar seus direitos na Justiça. As sentenças de tribunais superiores como o Superior Tribunal de Justiça têm sido favoráveis (veja no link abaixo). Veja abaixo as dicas do Idec e da Fundação Procon-SP: - o contrato deve estabelecer valor das parcelas, valor total do imóvel, período e porcentual de reajustes, índice utilizado no reajuste, prazo de entrega, eventuais juros previstos, outros gastos e as regras no caso de rescisão de contrato; - pedir a minuta do contrato para poder ler com calma e, na dúvida, encaminhar a um profissional. O consumidor pode procurar o Procon, um advogado ou um economista. Afinal, o contrato costuma ser extenso com inúmeras cláusulas; - a cláusula de rescisão do contrato merece atenção. Saber exatamente quanto será a multa rescisória que deve ser uma porcentagem dos valores pagos. Muitas empresas tornam esta cláusula abusiva. Cobram valores sobre o preço total do imóvel ou atribuem porcentagens para itens como taxa de corretagem, despesas administrativas, publicidade, etc; - ainda sobre a cláusula de rescisão do contrato. De acordo com decisões na Justiça, este porcentual não pode ser maior que 10% do valor pago. Afinal, a empresa não perde o negócio, mas substitui um comprador por outro; - ligar para a Fundação Procon-SP, no telefone (0xx11) 3824-0446, ou acessar o site para saber se existe reclamação contra a incorporadora e informar-se quanto à idoneidade da incorporadora e da construtora; - antes de assinar o contrato, ir a um Cartório de Registro de Imóveis e descobrir se o empreendimento está registrado. Também buscar informações sobre ações na Justiça contra as empresas; - depois do Cartório, ir à Prefeitura para ver se a empresa atendeu os requisitos legais e obteve todas as autorizações necessárias para a construção. Também obter informações sobre o zoneamento da área e saber se há autorização para instalação de estabelecimentos comerciais e industriais; - ir mais de uma vez ao local da construção para saber se ela atende às suas necessidades e expectativas. Um exemplo de problema futuro é ter a feira na porta de casa. Para muitos, isto é motivo de transtorno; - pedir a planta do imóvel e conferir as medidas e disposição dos cômodos. Também informar-se quanto às medidas de demarcação da garagem; - interessado na aquisição, perguntar ao corretor sobre outros empreendimentos da mesma empresa e imóveis já entregues. Se houver, pedir para visitar apartamentos em exposição; - guardar todo o material publicitário. Muitas promessas não fazem parte do contrato, mas devem ser cumpridas assim mesmo; - ter todos os gastos discriminados no contrato, já que muitas empresas colocam uma porcentagem do negócio apenas como gastos de administração, sem especificar para que serão usados; - não aceitar porcentagens que digam respeito ao valor integral do imóvel. Por exemplo, no caso de multa rescisória quando o consumidor desiste do negócio. A porcentagem deve ser referir apenas aos valores pagos; - pedir um cronograma de obras para acompanhar os prazos e saber se as etapas estão sendo cumpridas no tempo desejado. A empresa deve cumprir o prazo de entrega do imóvel. Quando isto não acontece, as ações na Justiça têm sido favoráveis ao consumidor; e - assinar contratos que já tenham o preço do imóvel e demais gastos já fechados.