Cuidado redobrado com cheques no carnaval Nos dias de carnaval, é bom ter atenção redobrada com a utilização e o manuseio de cheques, a fim de evitar transtornos. Através do sistema TeleCheque, da Associação Comercial de São Paulo, comerciantes podem verificar por telefone a "saúde" dos cheques recebidos (somente empresas credenciadas têm acesso à consulta). O sistema TeleCheque possui também um serviço gratuito de atendimento a consumidores, o SOS TeleCheque, para casos de roubo e extravio de cheques. Por meio do telefone 0800-111522, qualquer pessoa pode bloquear temporariamente um cheque roubado ou extraviado no sistema de consultas, até a comprovação da ocorrência na agência bancária do emitente. Abaixo, seguem dicas do TeleCheque a comerciantes e consumidores: Comerciantes Consulte sempre a TeleCheque ao receber o cheque; Evite receber cheques de terceiros; Não aceite cheque provisório; Peça sempre o RG, cartão do banco ou outro documento de identificação; Observe se o consumidor faz anotações no canhoto do cheque; Confira o valor por extenso com o número escrito no cheque; Não aceite cheques que já estejam assinados. Consumidor Evite andar com muitas folhas de cheque; Procure guardar os cheques em local diferente de onde estão os documentos de identificação; Em caso de roubo ou extravio, contate imediatamente a agência bancária e suste o cheques. Depois, ligue para o "SOS TeleCheque", através do número 0800-111522, que bloqueia temporariamente o cheque roubado no sistema de consultas. Registre ocorrência na delegacia mais próxima.