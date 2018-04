Cuidados antes de contratar um consórcio O consumidor deve tomar uma série de precauções antes de contratar um consórcio. A principal cautela é a de verificar se a administradora está autorizada pelo Banco Central (BC) a formar grupos. A informação consta no site do próprio BC (ver no link abaixo) que oferece uma lista com todas as administradoras de consórcio com problemas administrativos e financeiros. A assessora de direção da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Dinah Barreto, aconselha o consumidor a pesquisar mais sobre o assunto consórcio e sobre as empresas administradoras antes de assinar o contrato. O grande risco do consórcio são as empresas que, por falta de um gerenciamento adequado da suas finanças, acabam quebrando e fazendo com que o consumidor perca todo seu investimento. Dinah Barreto orienta o consumidor a contratar uma administradora que tenha tradição no mercado e uma boa saúde financeira, mas alerta que nunca existirá risco zero. "O consumidor precisa se informar no BC se a administradora está autorizada a operar. E procurar se informar com pessoas do setor sobre a saúde financeira desta empresa", alerta. Outro passo essencial, segundo a assessora de direção do Procon-SP, é obter informações e acompanhar de perto o sistema de consórcio e suas regras. "O consumidor deve sempre acompanhar as assembléias e o andamento dos sorteios e da administração do dinheiro", aconselha. Ela destaca que o consumidor deve entender que o consórcio não é um financiamento. O consumidor também deve estar atento as informações do contrato. No contrato de consórcio devem constar o prazo limite para contemplação, garantias, obrigações, procedimentos em caso de inadimplência, cláusula de rescisão do contrato, segundo o Procon-SP. No caso de rescisão, o consorciado deve ficar atento às punições e aos procedimentos da empresa em caso de desistência. O porcentual da multa, por exemplo, costuma ficar entre 10% e 15% de todo o valor já pago. Liquidação O órgão responsável pela fiscalização do setor é o Banco Central. Quando o BC encontra irregularidades financeiras nas administradoras de consórcio, a empresa pode entrar em processo de liqüidação. Para que o impacto sobre os consumidores seja menor, o próprio BC tenta encontrar uma solução de mercado. Ou seja, que o consórcio seja transferida para outra administradora e os consorciados recebam seus prêmios. Mas também não há como descartar a hipótese de nenhuma outra empresa querer assumir a carteira da administradora em liqüidação. Quando isto acontece, os consumidores ficam em uma situação incerta, exceto os que já foram contemplados e receberam o prêmio. Estes últimos continuam em posse do bem e devem pagar as prestações subseqüentes diretamente ao BC. O banco fica responsável pela administração deste dinheiro a fim de premiar outros consorciados já contemplados, mas que ainda não receberam o bem. Os outros consorciados têm de aguardar comunicação oficial do administrador judicial dos recursos ainda existentes da empresa em liqüidação. A partir deste comunicado, eles devem se habilitar para receber os créditos ao final do processo, de acordo com uma lista de prioridades legais, o que deve levar tempo. Primeiro, são pagas as dívidas trabalhistas e fiscais e depois os consorciados recebem. Outro serviço do BC para alertar os consumidores sobre os consórcios com problema é o ranking de reclamações das administradoras divulgado no site da instituição (veja no link abaixo).