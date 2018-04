Cuidados ao cancelar seu pacote de viagem Para evitar problemas futuros com operadoras ou agências de turismo, o consumidor deve ler com atenção as cláusulas contratuais antes de comprar um pacote de viagem. De acordo com a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, esse cuidade vale também para tornar mais fácil o cancelamento do contrato, caso haja necessidade. Apesar da possibilidade de cancelamento dos contratos a qualquer momento pelas partes envolvidas, muitas empresas impõem exigências para aceitar o cancelamento. A técnica da área de serviços do Procon-SP, Maria Cecília Rodrigues, explica que se o cancelamento do contrato for realizado pelo fornecedor, ele estará obrigado a indenizar o consumidor pelos prejuízos causados. "Em caso da suspensão da viagem ou pacote devido a problemas da operadora, o consumidor deve ser ressarcido", afirma. Maria Cecília destaca que, se o consumidor se sentir lesado ou perder algum compromisso importante, pode mover uma ação na Justiça contra a empresa. Vale lembrar que, nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 3,6 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. Se o pedido de cancelamento partir do consumidor, a técnica do Procon-SP recomenda realizar a rescisão do contrato por escrito. "O consumidor deve entregar um protocolo com o pedido de cancelamento por escrito e verificar as cláusulas de rescisão contratual", explica Maria Cecília. Ela alerta que a operadora poderá descontar os custos com o contrato e até cobrar uma multa pela rescisão, mas o que já foi pago adiantado deve ser devolvido com correção monetária. A técnica da Fundação Procon-SP recomenda o planejamento antecipado das viagens, procedimento que pode, em geral, compensar financeiramente e evitar desistências. "Ao procurar um pacote de viagens o consumidor deve escolher um operadora de tradição", destaca Maria Cecília. Pesquisa Antes de comprar qualquer pacote turístico, é preciso fazer uma pesquisa sobre a idoneidade da agência de viagem. O primeiro passo é verificar se a empresa está cadastrada na Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo -, órgão responsável pela regulamentação das empresas de turismo. Depois, ver se há no Procon - órgão de defesa do consumidor - registro de reclamações contra a empresa. Vale checar também a opinião de amigos e parentes que usaram serviços de agências. Uma vez escolhida a empresa e o pacote, todos os termos devem ser estabelecidos por escrito. O consumidor deve exigir que no contrato ou ficha do roteiro de viagem esteja descrito tudo o que foi acertado verbalmente e descrito em panfletos publicitários. A técnica do Procon-SP destaca que as cláusulas que possam colocar o consumidor em desvantagem exigem maior atenção, sobretudo quanto à possibilidade de alterações de hotéis, passeios, taxas extras e transporte. Maria Cecília orienta ao consumidor guardar uma via datada e assinada, além de todos os prospectos, anúncios e folhetos publicitários que integram o contrato.