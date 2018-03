Cuidados ao comprar ovos de Páscoa Com a proximidade da Páscoa, as famílias começam a se preocupar em presentear crianças e amigos com ovos de chocolate. Porém, a compra deste tipo de alimento deve ser cuidadosa para evitar problemas financeiros e de saúde. A técnica da área de alimentos da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Renata Molina, dá algumas dicas de cuidados para a compra de ovos de Páscoa. O primeiro passo do consumidor é pesquisar preços. De acordo com a técnica do Procon-SP, o ideal é o consumidor sair de casa sabendo a quantidade de ovos e produtos de Páscoa que pretende comprar. ?A pesquisa de preços é essencial para evitar prejuízos financeiros. O consumidor deve sair às compras com a lista de ovos que vai comprar para evitar gastar mais do que o necessário?, explica. Renata Molina destaca que, na hora de pesquisar preços, o consumidor deve comparar os ovos de Páscoa pelo peso, e não pelo número. Isso porque cada fabricante tem uma numeração diferente. O rótulo do ovo de Páscoa deve conter informações como data de validade, peso líquido, tipo, sabor e composição, avisa a técnica do Procon-SP. Isso porque, segundo Renata Molina, determinadas doenças impedem aos seus portadores a ingestão de açúcar ou glúten. ?Os diabéticos, por exemplo, não podem ingerir açúcar e só podem ingerir produtos diet. Por isso, é importante o fabricante colocar todas as informações da composição do produto no rótulo?, alerta. Embalagem Se o ovo de Páscoa tiver como brinde brinquedos e miniaturas, a embalagem do produto deve trazer o selo de certificação de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O selo é obrigatório e garante a segurança do brinquedo. Na embalagem deve constar também a idade da criança a que se destina o brinquedo. A embalagem deve estar em boas condições de armazenamento, longe de produtos de limpeza, de odor forte e de qualquer fonte de calor, alerta a técnica do Procon-SP. ?Se o chocolate amolece, ocorre a separação da gordura e ele acaba adquirindo coloração esbranquiçada e odor desagradável?, ensina. Renata Molina ressalta que se houver sinais de violação do conteúdo, furos ou amassados, o consumidor deve evitar adquirir o produto, pois o mesmo pode estar contaminado por larvas e insetos. A técnica do Procon-SP avisa que o consumidor que optar por ovos dispostos em bancas de promoção, normalmente mais baratos por estarem quebrados ou amassados, não poderá exigir a troca pelo fornecedor. O Procon-SP também recomenda o consumidor a evitar produtos vendidos em camelôs. ?Os ambulantes costumam vender seus produtos sem as condições de armazenamento necessárias e, muitas vezes, expõem o produto ao sol, danificando a qualidade?, destaca Renata Molina. Fabricação caseira Se o consumidor preferir comprar ovos ou bombons de fabricação caseira, a recomendação da técnica do Procon-SP é uma visita à cozinha e a degustação do produto antes da compra. ?Os fabricantes de ovos caseiros tem a mesma responsabilidade pelo produtos das grandes indústrias. Estão obrigados a fornecer nota fiscal ou recibos de pagamento?, avisa. Renata Molina avisa que a nota fiscal é a garantia do consumidor em caso de troca ou reclamação.