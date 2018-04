Cuidados ao contratar apólice para carro Na hora de formalizar um seguro de automóvel, o proprietário deve estar atento a algumas características do contrato. Em geral, as companhias permitem que o seguro seja feito segundo o perfil do condutor ou da forma comum. Segundo o corretor da Solo Brasil Luiz Fernando Roman Ayres, se optar pelo plano por perfil o segurado deverá ter conhecimento de que 90% do prêmio será definido pelas suas características. "Entre elas, a região onde trafega, a idade e o sexo do segurado, por exemplo." O diretor de Automóveis da Porto Seguro, Luiz Pomaroli, diz que, antes da contratação, o interessado deve explorar todas as informações disponíveis e conversar com seu corretor, intermediário entre ele e a seguradora, para saber de que modo poderá ter mais vantagem. Na Marítima, o seguro mais contratado ainda é aquele que não leva em conta o uso do veículo e as especificidades do condutor, diz José Carlos de Oliveira, diretor de Automóveis da companhia. É comum a idéia de que um custo maior na contratação do seguro resulta em maior qualidade. Muitas vezes, no entanto, essa regra não conta e, pesquisando, é possível encontrar o seguro com melhor relação custo-benefício. Daí por que a comparação de preços deve ser sempre acompanhada de análise da cobertura oferecida. O segurado deve estar consciente também de que os questionários de seguradoras diferentes levam em conta características bastante distintas. Para reduzir o valor do prêmio, o segurado pode optar também por aumentar o valor da franquia, diminuir a cobertura para terceiros ou a do próprio automóvel segurado.