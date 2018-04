Cuidados ao realizar compras em liquidações Shopping centers e lojas de roupas em geral estão queimando os estoques da coleção de inverno. As tradicionais liquidações estão com descontos de até 70%. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, orienta o consumidor a ter cautela na hora de realizar compra em liquidações ou pontas de estoque. O assessor de diretoria do Procon-SP, José Carlos Guido, afirma que as liquidações costumam atrair consumidores ávidos por preços mais baixos. "Mas o consumidor não deve deixar de pesquisar preços em liquidações. Dependo da região da cidade o desconto pode ser maior e o preço menor para um mesmo produto", alerta. Ele orienta o consumidor a verificar em primeiro lugar a qualidade dos produtos, pois em promoções a maioria dos produtos está fora de linha ou são de coleção passada. Antes de sair às compras, o consumidor tem a alternativa de consultar o cadastro do Procon para saber se a empresa tem alguma reclamação registrada. Em São Paulo, o telefone para esse tipo de atendimento é (0xx11) 3824-0446. José Guido sugere que se guarde todo material relativo à promoção, como folders, encartes ou mala-direta. "É uma forma de fazer a empresa cumprir com o que foi anunciado."Outra providência que pode evitar problemas futuros é, no ato da compra, pedir que o vendedor faça uma demonstração, por exemplo, de como funciona o aparelho, principalmente no caso de eletroeletrônicos, e conferir se o manual de instruções é bem formulado. O assessor de diretoria do Procon-SP destaca que as lojas não são obrigadas a realizar a troca de roupas em casos de não servir o tamanho ou o consumidor não gostar da cor. "As trocas são obrigatórias se a roupa apresentar defeito. O consumidor deve prestar atenção se a empresa faz trocas de mercadoria em liquidação", avisa. José Guido também ressalta que o consumidor deve estar atento ao prazo de troca. Se o produto tiver defeito, o consumidor deve exigir que a loja discrimine na nota fiscal qual o problema que o produto apresenta, avisa o assessor de diretoria do Procon-SP. Ele destaca que o fornecedor tem 30 dias para resolver a pendência e, se não o fizer, o consumidor tem o direito de exigir a troca da mercadoria por outra igual, ou a devolução das quantias pagas com correção monetária ou, ainda, abatimento proporcional do preço. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a compra efetuada fora do estabelecimento comercial poderá ser cancelada pelo consumidor no prazo de sete dias. De acordo com o assessor de direção do Procon-SP, este cancelamento deve ser formalizado por escrito e os valores que eventualmente já foram pagos deverão ser devolvidos, corrigidos monetariamente Pagamento Os financiamentos devem ser evitados, até porque o preço à vista costuma ser mais atraente, alerta José Guido. O consumidor deve ficar atento às opções de pagamento oferecidas pela loja. Se for utilizar cheques pré-datados, o consumidor deve emiti-los nominais à loja, anotando no verso o dia combinado para o depósito. O assessor de direção do Procon-SP alerta para as compras financiadas. "O consumidor deve calcular se os juros da compra não inviabilizam toda a vantagem obtida no preço à vista".