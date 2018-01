Cuidados com a caixa d´água evita problemas Normalmente esquecida, pois fica em cima do telhado, a caixa-d´água deve receber os cuidados necessários para não acabar trazendo transtornos para o morador. Segundo os fabricantes, os produtos à venda no mercado são bastante resistentes e, qualquer que seja o problema, pode ser facilmente corrigido. O engenheiro hidráulico, Antônio Simidamore, explica que o defeito mais comum que pode ocorrer é o reservatório receber mais água do que sua capacidade e acabar vazando. Isso se dá, segundo ele, porque a torneira da bóia quebra e o estravasador (peça que tem como função evitar que a água exceda o limite da caixa) deixa passar água excedente. Assim que o vazamento for percebido, Simidamore aconselha o morador a procurar imediatamente um profissional para reparar o dano, o que pode ser feito com a simples substituição das peças. Segundo o engenheiro, o material utilizado na fabricação das caixas-d´água não costuma influir muito na qualidade do produto. As caixas só apresentam rachaduras em situações extremas, com pancadas ou se forem feitas sem os mínimos critérios de qualidade. O que o mercado oferece Existem no mercado opções em fibrocimento, polietileno, fibra de vidro ou inox. O modelo em fibrocimento leva em sua composição o amianto, que teve seu uso proibido no Estado de São Paulo, por representar riscos à saude dos consumidores, de acordo com especialistas. Segundo o presidente da Eternit S.A, Élio Martins, o mercado de caixas-d´água no País ainda é dominado pelo fibrocimento, 51% das vendas (números estimados pela empresa), mas esse número tende a diminuir sensivelmente, pelas proibições oficiais ao uso do amianto e também pelo fato de outros modelos apresentarem maior facilidade de transporte, estocagem e instalação. Para ele, a proibição do amianto significou um baque na indústria de reservatórios. A tendência, como ocorreu com a Eternit, é a de que as empresas passem a fabricar caixas de polietileno. Segundo Martins, o polietileno já ocupa o segundo lugar em vendas, com 36% do mercado, seguido pela fibra de vidro, com 11% e o inox com pouco mais de 1%. As opções para quem comprar caixas-d´água não são das mais variadas. Normalmente os modelos vêm na cor azul ou cinza e cabe ao consumidor apenas observar se o reservatório tem o tamanho adequado para sua casa, em relação à quantidade de água que será usada e também à capacidade da construção em agüentar o peso do reservatório. Para residências, os modelos mais indicados são os de 250 a 1000 litros. Além disso, os cuidados mínimos devem ser respeitados para preservar o produto, mantendo-a sempre fechada para evitar a contaminação da água e lavando-a constantemente.Mais informações: Eternit: (0xx11)3816-2566 e Brasilit: (0xx11) 3613-5800.