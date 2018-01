Cuidados com a corrupção em condomínios Casos de corrupção em condomínio podem ocorrer de diferentes maneiras. Envolvem desde a administradora isoladamente até o síndico, fornecedores e funcionários do prédio em cumplicidade. Só em 1999, de acordo com a advogada especializada em direito do condomínio, Maura de Souza Andrade, foram levantados casos de quatro administradoras de São Paulo pelo INSS, que lesaram em até R$ 80 mil cada um dos 300 prédios gerenciados por elas com comprovantes falsificados de pagamento do INSS. O síndico corrupto pode onerar notas fiscais, tirar dinheiro do fundo de reservas, que só deve ser usado em caso de emergência, ou não especificar as contas a pagar. Para que o condômino se previna de fraudes e superfaturamento nas mensalidades, a dica é conferir os balancetes mensalmente e consultar o livro-caixa, documentos que devem estar à disposição de todos os moradores e conter a descrição detalhada dos orçamentos. O morador pode evitar muitas irregularidades se ficar atento às contas e participar das assembléias. No caso de gerenciamento do prédio por uma administradora, o morador deve checar a sua idoneidade, verificando se tem tradição no mercado, quais são os sócios e fazer o seu levantamento cadastral. "Além disso, os condôminos devem ficar atentos às licitações na hora da prestação de serviços", aconselha o presidente da Associação das Administradoras de Bens e Imóveis e Condomínios (Aabic), José Roberto Graiche. O certo é levantar preços em cerca de cinco lugares. Contudo, na maioria dos casos, os moradores só ficam sabendo do serviço após a sua conclusão.