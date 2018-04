Cuidados com cheques no feriado Quem for utilizar o talão de cheques durante o feriado deve tomar cuidado com perda e roubo. A pessoa que perder o talão de cheques, ou for assaltada, pode entrar em contato com o serviço de informações Recheque, administrado pela Centralização de Serviços dos Bancos - Serasa. O serviço tem cobertura nacional e funciona 24 horas, inclusive nos feriados. O correntista que tiver os talões de cheques roubados ou extraviados pode registrar, gratuitamente, a ocorrência na Serasa, a qualquer hora, pelo telefone (0xx11) 5591-0137. A Serasa fornece a informação ao comércio instantaneamente em todo o território nacional. Quando os bancos reabrirem, o correntista deve procurar sua agência para sustar dos cheques roubados ou extraviados. Cuidados com o cheque Os consumidores devem tomar algumas medidas de precaução para reduzir os riscos por perda ou roubo de cheques como: - Carregar apenas alguns cheques, o suficiente para pagamentos das despesas e das compras do dia; - Separar o cheque de qualquer documento pessoal; - Apresentar sempre documentos aos comerciantes. Vale até mesmo exigir que ele verifique sua carteira de identidade. Essa é uma prática que, além de proteger o correntista, ajuda o lojista na identificação de cheques roubados; - Os cheques devem ser sempre nominais e cruzados; nunca ao portador; - Anotar sempre no canhoto do talão para quem o cheque foi emitido; pois se tiver alguma irregularidade e for reapresentado duas vezes, é necessário entrar em contato com quem o recebeu para não ter o nome incluído nas listas de inadimplentes. Os comerciantes também podem tomar algumas providências para evitar o recebimento de cheques roubados e extraviados, diminuindo assim os riscos da inadimplência. Os cuidados são: - Solicitar carteira de identidade do cliente, comparando a foto com o consumidor. Evitar outro tipo de documento; - Verificar o preenchimento correto do cheque - valor em algarismos e por extenso (reais) e data da emissão (dia, mês e ano) e sempre solicitar algum tipo de contato, como número de telefone para o caso de devolução do cheque; - Não aceitar cheques de terceiros, mesmo acompanhados da carteira de identidade. O roubo do talão poderá estar incluindo também o documento de identidade; - Comparar a assinatura do cheque com a do documento. Esta pode ser diferente, mas ajuda na identificação das características grafoscópicas do emitente; - É importante também que os comerciantes consultem, por meio de convênio, diretamente a Serasa ou se utilizem de serviços oferecidos por instituições ligadas à única base de dados que reúne informações sobre cheques sem fundos, roubados e extraviados em todo o Brasil, o ACHEI-Recheque - Arquivo de Cheques Irregulares - Roubados e Extraviados, da Serasa.