Cuidados com golpes em caixas eletrônicos Estelionatários e quadrilhas inventam a cada dia novos golpes para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Os bandidos utilizam diversos tipos de materiais e táticas para se apossar do cartão da vítima e, depois descobrir sua senha. De acordo com a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, se o cliente sofrer algum tipo de fraude nos caixas eletrônicos por falta de segurança, a responsabilidade é do banco em arcar com os prejuízos. O delegado titular de estelionato da Delegacia de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), Manoel Camassa, avisa que os golpistas utilizam todos os tipos de artifício para conseguir furtar o cartão de clientes bancários. "Os bandidos utilizam diversos materiais como filmes de negativos, fitas adesivas e chapas de raio-x. Eles são utilizados para segurar o cartão na máquina", alerta. Manoel Camassa destaca que em muitos casos os bandidos danificam o telefone de comunicação dos caixas eletrônicos para aplicar o golpe. "O bandido oferece o telefone celular para o cliente reclamar da perda do cartão. Do outro lado da linha está outro golpista que simula um atendimento e no final da ligação pede para a vítima digitar sua senha", explica o delegado. Ele ressalta que este é o golpe mais comum. Os golpes estão cada vez mais requintados. O delegado conta que existem casos que os bandidos violam os caixas eletrônicos e instalam um terminal eletrônico de receptação de dados, conhecido popularmente como chupa-cabra. "Com esse equipamento os bandidos conseguem extrair os dados da tarja magnética do cartão dos clientes e repassar pra um cartão falso", avisa. Está é a clonagem de cartão de débito. Outra armadilha que está sendo utilizada é a instalação de microcâmeras nos cabines de caixas eletrônicos. De acordo com Manoel Camassa, os bandidos gravam os números da senha que o cliente digita no teclado do terminal. "Um golpista utiliza mecanismos para travar o cartão do cliente na máquina e os outros gravam imagens com o momento em que o cliente digita a senha", explica. O delegado conta que existem casos que os bandidos levam microcâmeras em bonés. Cuidados Para evitar qualquer tipo de golpe o cliente bancário deve tomar algumas precauções no momento de realizar operações em caixas eletrônicos ou máquinas de auto-atendimento. De acordo com o técnico em assuntos financeiros do Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira, o cliente deve evitar pedir ajuda a pessoas estranhas. "O auxílio para realizar operações no caixa eletrônico deve ser feita por um funcionário identificado do banco", alerta. O delegado do Deic orienta as pessoas a não entregarem seu cartão na mão de ninguém. "O cliente deve evitar também anotar a senha em papel. Principalmente os idosos que têm dificuldade em utilizar os caixas devem tomar cuidado com o cartão e a senha", aconselha. Manoel Camassa avisa que a melhor saída para quem tem dificuldades com as máquina é a de pedir ajuda aos funcionários que ficam dentro do balcão da agência. O cliente bancário deve evitar sacar dinheiro em caixas eletrônicos durante a noite e em lugares escuros e isolados, orienta Manoel Camassa. "O ideal é sacar dinheiro ou utilizar caixas em lugares de movimento como lojas de conveniência, shopping centers, supermercados ou na própria agência bancária", ensina. O ideal é o consumidor quando tiver o cartão engolido por um caixa eletrônico ligar o mais rápido possível para seu banco e cancelá-lo. Banco deve ressarcir cliente O técnico do Procon-SP destaca que o banco deve ressarcir os clientes que sofrerem golpes no interior das cabines do caixa eletrônico. "É responsabilidade do banco oferecer segurança ao seu cliente pra que ele não sofra com golpes e assaltos. Por este motivo, o consumidor que for vítima de armadilhas em caixa eletrônico deve ser ressarcido pela instituição", explica.