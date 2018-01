Cuidados com serviços de desentupidoras Na hora de contratar o serviço de uma desentupidora, a orientação do Procon-SP é que o consumidor faça uma pesquisa de preços entre as companhias que oferecem o serviço, mesmo que seja em uma situação de emergência. Ao entrar em contato com uma empresa, verifique se a visita, assim como a realização do orçamento, são cobrados. O consumidor deve exigir o preenchimento do orçamento do serviço a ser executado contendo previsão de todo o material necessário, data de início e término, valor e condições de pagamento. Ele deve conter, ainda, dados sobre a empresa - nome, endereço, CGC e telefone. Solicite a apresentação de preço fechado. Após aprovado pelo contratante, este documento só poderá ser alterado mediante livre negociação das partes. Não negocie o preço após a efetivação do serviço Estas empresas costumam cobrar por metro linear de cabo utilizado. Quando preenchem o orçamento, informam apenas o preço do metro, deixando em aberto a quantidade a ser usada. Desta forma, como o consumidor não tem noção do quanto de cabo será necessário para a execução do serviço, também não terá claro o valor final. Nunca deixe para definir o preço após a efetivação do trabalho. Outro cuidado importante é não permitir que a empresa inicie os serviços sob a alegação de só poder fornecer dados para o orçamento após "mexer" no local obstruído. O consumidor deve também acompanhar toda a operação, observando atentamente o processo de desentupimento do início ao fim, principalmente quando do recolhimento do cabo, conferindo no maquinario a metragem real usada. O Código de Defesa do Consumidor assegura uma garantia legal de 90 dias para serviços. Portanto, se o problema persistir, o consumidor tem direito a exigir: reexecução dos serviços sem custo adicional; restituição imediata da quantia paga - atualizada monetariamente - ou o abatimento proporcional do preço. E, por fim, é importante exigir a nota fiscal com todos os dados inerentes ao serviço executado discriminados detalhadamente. Estes documentos serão necessários em caso de problemas e dificuldades com a contratada.