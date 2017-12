Cuidados na assinatura da TV paga Para que a comodidade do lazer em casa não se transforme em dor de cabeça, é recomendável ter cautela antes de contratar uma TV por assinatura. A Fundação Procon-SP registrou 708 consultas e 98 reclamações sobre o serviço, de janeiro a maio de 2000. As principais queixas foram em relação à cobrança, rescisão e alteração unilateral de contrato e cobrança indevida ou abusiva. Segundo a técnica de atendimento do Procon, Ana Maria Silva, para evitar esses problemas, é preciso ler atentamente todas as cláusulas do contrato. Em caso de contratação pelo telefone, o consumidor deve pedir o máximo de informações e anotar todas elas. Mesmo assim, é preciso pedir uma cópia do contrato, para comparar o que foi dito pelo atendente e o que está escrito. A taxa de adesão e a mensalidade são os itens que mais confundem o assinante, pois são cobrados separadamente. Por isso, é preciso se informar sobre os valores corretos de cada um. O assinante também deve ficar atento às condições de pagamento. De acordo com a legislação, o reajuste só pode ser feito a cada 12 meses. Cancelamento ou suspensão do contrato Confira também a vigência do contrato e as condições para cancelamento ou suspensão temporária do serviço. Ana lembra que a solicitação de serviços fora do estabelecimento comercial dá direito a arrependimento e cancelamento do acordo no prazo de sete dias, a partir da assinatura. Caso contrário, o assinante pagará uma multa por rescisão. Se a prestadora de serviço não cumprir com a sua parte no contrato, o consumidor pode cancelar a assinatura sem nenhum ônus. Se houver interrupção do sinal da TV paga, o assinante tem direito a um desconto na mensalidade proporcional ao período em que ficou sem o serviço. Além disso, em caso de alteração de pacote de programação ou de um canal específico, a empresa deve substitui-lo por outro similar. A técnica do Procon explica que qualquer propaganda ou documento escrito sobre a empresa de TV por assinatura está vinculado ao contrato. Por isso, o assinante deve guardá-los para poder reivindicar os serviços prometidos. As reclamações devem ser feitas primeiramente na empresa. Caso não sejam resolvidas, o assinante deve procurar um dos órgãos de defesa do consumidor ou o Juizado Especial Cível (antigo Pequenas Causas).