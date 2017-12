Cuidados na compra de computadores Na primeira aquisição de computadores é aconselhável uma escolha criteriosa. Defina o uso que será dado à máquina, para ter uma idéia da configuração que atenda às suas necessidades. Não é preciso ser um especialista em informática para adquirir equipamentos, mas é bom que se tenha pelo menos uma idéia geral do assunto. Os cadernos de informática dos jornais e revistas especializadas trazem listas de preços das principais marcas. Folhetos e prospectos devem ser guardados, pois vinculam o fornecedor ao que foi contratado. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tudo o que for prometido deve ser cumprido. Se o consumidor não conhecer a empresa, uma opção é vincular o pagamento ao recebimento da mercadoria. Teste o equipamento no local. Todas as características do aparelho e de seus acessórios e periféricos devem constar por escrito no pedido ou nota fiscal. O CDC determina que nas embalagens de programas aplicativos todas as informações estejam em português, bem como os dados do fabricante/importador e o formato disponível (CD-ROM ou disquetes). Manual de instruções deve vir em português O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer a forma, o prazo, o lugar em que pode ser exercida e os ônus a cargo do consumidor. O certificado de garantia deve vir acompanhado de manual de instruções - em português -, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. O consumidor tem o direito de se arrepender de compras feitas fora do estabelecimento comercial no prazo de sete dias, sempre por escrito. Para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação o prazo é de 90 dias (produto durável). Se o problema não for resolvido em 30 dias, o consumidor pode exigir a devolução das quantias pagas atualizadas, a troca do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. Exija nota fiscal. Nas compras por encomenda ou entrega posterior, solicite que todos os dados do produto sejam discriminados no pedido, assim como a data de entrega, condições de pagamento e dados do fornecedor (razão social, CGC, endereço e telefone).