Cuidados na compra de roupas e sapatos Ao comprar uma roupa ou sapato, o consumidor deve ficar atento ao uma série de detalhes para não ter prejuízo futuro. No ano passado 969 pessoas recorreram à Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado governo estadual, com dúvidas ou problemas com relação a compra de vestuário. As principais queixas foram: mercadoria com danos ou defeitos; cancelamento da compra e garantia do produto. Os técnicos do Procon-SP recomendam o consumidor a sempre ler a etiqueta da peça escolhida. Na etiqueta é possível encontrar informações sobre o tipo de fibra usada na composição do tecido (algodão, lã, seda etc.). de acordo com o Procon-SP, a etiqueta deve trazer também às condições de lavagem e secagem, tudo em língua portuguesa. Segundo os técnicos, a composição têxtil é um dado que faz diferença já que ela e o preço do tecido estão diretamente vinculados entre si. Outro fator importante propiciado por esta informação, deve-se ao fato de que uma pessoa alérgica a algum tipo de fibra se sentirá segura na compra. A falta dessa etiqueta ou comercialização de artigos sem ou com composição errada são práticas proibidas por lei. A sua fiscalização é feita pelo Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP). O consumidor que encontrar alguma peça sem etiqueta pode denunciar ao Ipem-SP pelo telefone 5061-3888, ramal 239. Sapatos Se o consumidor for comprar sapatos, deve verificar se os mesmos se ajustam no pé. Os técnicos do Procon-SP aconselham observar a resistência do solado, flexibilidade, condições de costura, fivelas ou cadarços. Ao adquirir roupas ou calçados para uso próprio, é recomendável que o consumidor experimente e defina bem as características, pois a loja não é obrigada a trocar mercadorias por motivo de cor, tamanho ou modelo, avisa o Procon-SP. Os técnicos recomendam verificar, antes de sair da loja, se o produto que está levando corresponde ao escolhido, pois podem ocorrer trocas involuntárias. Troca De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no caso da peça apresentar vícios aparentes, o consumidor tem 90 dias para trocar o produto e o estabelecimento, 30 dias para resolver o problema. Passado este prazo sem que o vício seja reparado, o consumidor tem direito a troca do produto, à restituição da quantia paga (atualizada monetariamente) ou o abatimento proporcional do preço. Se a opção de compra for por catálogos ou reembolso postal, é necessário guardar toda a documentação e ficar atento na entrega, certificando-se de que é a mesma mercadoria escolhida. Segundo o Procon-SP, se o consumidor se arrepender ou o produto apresentar problemas, o consumidor tem sete dias para cancelar a aquisição, a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Nestes casos o comprador tem direito a devolução da quantia paga, atualizada monetariamente. Os técnicos da Fundação Procon-SP alertam ainda, para que o consumidor não se deixe enganar pelas liquidações e promoções pois, o encantamento do momento pode levar à compra de produtos nem sempre necessários ou nem sempre mais baratos. Em caso de dúvidas ou reclamações, o consumidor pode procurar um dos postos de atendimento pessoal da Fundação Procon-SP ou ligar para o telefone 1512.