Cuidados na escolha da hospedagem de seu animal Os hotéis para animais domésticos estão se tornando uma boa saída para as pessoas que viajam e não têm com quem deixar o seu cachorro ou gato. Porém, antes de contratar os serviços destes canis, o proprietário do animal deve observar uma série de cuidados. Na hora de escolher a hospedagem, o dono do animal precisa estar atento a alguns pontos, como higiene, transporte, espaço de lazer, local de dormir e profissionais responsáveis pelo estabelecimento. Preços e facilidades nem sempre são sinônimos de qualidade. O médico veterinário André Maldonado explica que o proprietário do animal deve visitar com antecedência o local e dar preferência aos hotéis indicados pelo seu veterinário. ?Existem donos que não sabem nem para onde o seu animal vai e como ficará alojado. Este é um descuido que pode custar a vida do animal?, alerta. Ele destaca que existem casos de animais que não se adaptam a novos ambientes e sofrem ataque cardíaco por estresse. O veterinário recomenda ao dono do animal conversar com o veterinário responsável pelo hotel para verificar como será realizada a assistência ao seu cachorro ou gato. ?É importante verificar como será a assistência e tratamento do animal, bem como a capacitação dos profissionais que trabalham no hotel?, aconselha André Maldonado. Ele avisa que a pesquisa de ambiente é tão importante quanto a pesquisa de preço. Gaiola Não deixar o animal em gaiolas é um cuidado muito importante para preservar a saúde do animal. O médico veterinário Cléber Henrique Júnior, do hotel Puppyland, avisa que animais que são colocados em gaiola podem sofrer cortes e contusões por tentar escapar. ?O animal fica estressado e tenta fugir do hotel. Nesta tentativa de fuga, acaba se cortando ou tendo problemas mais sérios?, explica. Por esse motivo, o veterinário indica a escolha de hotéis com espaço amplo coberto para dias de frio e chuva e espaços descoberto para tomar sol, passear e se exercitar. A médica veterinária Adriana Chiavone destaca que deixar o animal de estimação em um hotel não deve ser considerado um ato de egoísmo, mas sim uma boa opção para o dono e o seu animal aproveitarem melhor as férias. ?Na escolha de um hotelzinho para cães, o dono poderá experimentar um ou dois dias, e só mais tarde deixá-lo por períodos maiores. Não deve nunca deixar sem antes se assegurar das suas boas condições e referências?, orienta. Objetos habituais Adriana Chiavone ressalta que o proprietário do animal deve ter atenção como os seguintes aspectos na hora de contratar os serviços de um hotel ou canil: espaço de circulação, presença de outros cães, higiene, exigência de carteira de vacinação em dia, alimentação e capacitação profissional dos funcionários do hotel. ?O dono do animal não deve esquecer de deixar alguns objetos habituais ao cão como brinquedos, comedouro, produtos de higiene, a ração habitual, entre outros. Isso diminuirá o estresse de mudança de ambiente?, afirma a veterinária.