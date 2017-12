Cuidados na troca de aplicação Para evitar a perda de dinheiro na troca de aplicação, o investidor deve ser criterioso e conhecer as regras básicas: seu perfil, tempo de permanência na nova aplicação, metas e tipos de investimento. O alerta é do analista-chefe do Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais (Forex), Alexandre Leco. É preciso saber que os recursos perdem parte do valor quando são transferidos, por causa da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), de 0,30%. Assim, uma aplicação de R$ 100,00, por exemplo, que sai de um fundo X para ir para o Y vai cair para R$ 99,70. Esse valor passará a ser a base para as correções do novo fundo. Se a diferença de rendimento no novo fundo for pequena, de 0,02 ponto porcentual, por exemplo, a nova aplicação só começa a compensar a partir do terceiro mês de vigência. Para especialistas, a transferência de recursos entre fundos com rendimento parecido só compensa se for mantida por mais de seis meses. Antes de trocar de fundo é preciso definir o objetivo e o tempo de aplicação A expectativa dos analistas é que a taxa básica de juros - Selic - esteja em 16% ao ano no final de 2000. Como hoje ela é de 16,50% ao ano, a margem de manobra entre os fundos é reduzida. No próximo ano, a rentabilidade dos fundos de renda fixa prefixados tende a superar o rendimento dos fundos DI - que acompanham as taxas de juros - em 1 a 1,5 ponto porcentual em 12 meses e em 2 e 2,5 pontos porcentuais em 18 meses. Se o objetivo for tentar obter um rendimento maior, será preciso mudar da renda fixa para a variável. "A realocação de recursos deve ser feita somente por orientação de um especialista, principalmente se envolver renda variável", diz Roberto Fonseca, presidente da BCN Alliance. Quando chega a hora de mudar de investimento, Dilma Barbosa Lima, diretora de fundos do BankBoston, sugere aumentar as posições em pequenas parcelas, em geral, entre 5% e 10%. Para quem tem receio de passar da renda fixa para a variável, uma boa opção, segundo Fonseca, é a aplicação em fundos multicarteira, que balanceiam as duas modalidades. "É um investimento para um ou dois anos, enquanto a Bolsa é para permanecer entre quatro e cinco."