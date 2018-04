Cuidados para compras da coleção outono-inverno Renovar algumas peças do guarda-roupa a cada mudança de coleção é o sonho de milhares de consumidores. A coleção outono-inverno de moda já está nas vitrines das lojas de shopping center e de bairro. O consumidor deve estar atento às reais necessidades de comprar novas peças de inverno, as formas de pagamento e as condições de troca oferecidas pelo comércio. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, dá algumas orientações para economizar e se proteger nas compras desta nova estação. A assessora da diretoria do Procon-SP, Elisete Miyazaki, aconselha o consumidor a verificar a real necessidade de comprar novas peças para esta temporada. "O consumidor deve avaliar se necessita de novas peças de roupa para enfrentar o inverno. As roupas de inverno são mais caras", alerta. Ela ressalta que roupas de inverno costumam ter um custo maior porque os fabricantes utilizam mais tecido e a confecção é mais elaborada. Elisete Miyazaki recomenda ao consumidor avaliar se vale a pena renovar o guarda-roupa para a estação de outono-inverno. "São peças com custos mais altos do que as roupas de verão e serão utilizadas em um período de tempo menor, pois vivemos num país de clima quente", explica a assessora da diretoria do Procon-SP. Experimentar antes de comprar O consumidor deve experimentar a roupa antes de comprar e verificar as condições de troca oferecidas pela loja. "O consumidor deve experimentar as peças, pois se a roupa não tiver nenhum defeito, o comerciante não é obrigado a trocá-la", avisa Elisete Miyazaki. Ela conta que o prazo de 30 dias para trocar uma peça de roupa é usual nas lojas de shopping. Porém, nas lojas de bairro, é raro conseguir trocar uma peça. A assessora da diretoria do Procon-SP explica que o consumidor deve exigir que as condições de troca estejam descritas claramente na nota fiscal ou na etiqueta do produto. "O consumidor deve estar consciente sobre o prazo de troca e se poderá trocar por qualquer peça da loja ou apenas pelo modelo que adquiriu", alerta. O consumidor deve sempre exigir a nota fiscal com os artigos discriminados, documento indispensável no caso de problemas com a mercadoria. Outra dica importante da assessora da diretoria do Procon-SP é com relação à qualidade das roupas. "As roupas devem trazer na etiqueta a sua composição e as instruções para lavagem", avisa Elisete Miyazaki. Ela alerta que as informações da etiqueta são uma exigência da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Pagamento Se a compra for paga com cheques pré-datados, a assessora de diretoria do Procon-SP recomenda ao consumidor exigir que o comerciante especifique as datas de depósito na nota fiscal e, também, no verso dos cheques como forma de garantir o depósito na data combinada com a loja. Se a compra for parcelada, o consumidor deve estar atento às formas de pagamento e aos juros cobrados pela loja.