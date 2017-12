Cuidados para reformar ou construir um imóvel Encontrar mão-de-obra de qualidade para construir ou reformar um imóvel é uma tarefa difícil. A indicação de alguém conhecido se tornou a principal saída para o problema, mas não deve ser o único critério de escolha. O presidente do sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintracon), Antônio de Souza Ramalho, afirma ser essencial fazer orçamentos com vários pedreiros e tentar identificar os mais bem preparados para o serviço. Para ter mais garantia da qualidade do serviço que será prestado, o contratante deve exigir cursos de aperfeiçoamento. O ideal é conhecer o pedreiro, observar seu currículo e verificar quais os últimos trabalhos que prestou e o que realmente sabe executar. Outro importante conselho é saber dividir a construção ou reforma em várias etapas, selecionando para cada uma o melhor profissional de cada especialidade. Isso porque um pedreiro que entende bem de estrutura, pode não ser bom em acabamento. Vale destacar que, no caso de imóveis para locação, o proprietário deve manter a boa conservação . Isso tem sido essencial para a locação do bem. Veja nos links abaixo mais informações sobre o assunto e as dicas da cartilha de economia doméstica do site Finanças Pessoais para a reforma da casa. Pagamento integral dos serviços é a melhor opção O orçamento de uma obra pode fugir do controle se o preço dos serviços não for bem determinado. O pagamento integral dos serviços é uma forma mais econômica que o chamado acerto diário de contas. O acerto integral pode ser até 50% mais barato que o diário, pois o pedreiro pode não se sentir estimulado a acelerar a obra no caso do pagamento diário.