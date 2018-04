Cuidados redobrados na compra de imóvel Comprar e vender bens imóveis exige atenção redobrada, uma vez que a transação envolve valores elevados. Exigir documentos não apenas do imóvel, mas também do proprietário, bem como certidões negativas em cartórios de protesto e nos fóruns, pode garantir a idoneidade do negócio. De acordo com o advogado Ademar Koga, especializado em direito imobiliário, mais da metade dos negócios traz problemas na documentação. "Anteriormente, esse porcentual girava em torno de 10%. Mas, em época de crise, inadimplência elevada, ações de cobrança na Justiça, não se pode comprar no escuro." Para evitar contratempos, ele aconselha o comprador a pedir ao proprietário toda a documentação para que ele arque com as despesas de cartórios, fóruns etc. A partir desse levantamento, é possível saber se há pendências relativas ao imóvel e mesmo com relação a ações na justiça contra a pessoa física ou jurídica. Para tanto, os documentos não devem ter data superior a 30 dias. "Se constarem certidões positivas nos cartórios de protestos e ações na Justiça, é aconselhável procurar um advogado, que se encarregará de analisar os documentos", avalia Ademar Koga. Do contrário, não será necessário. Ele ressalta que, em muitos casos, o imóvel negociado está para ser penhorado e o comprador sairá perdendo. Quando isso acontece, explica o advogado, há o risco do comprador perder o imóvel e não conseguir recuperar o que pagou porque havia uma pendência anterior à data do negócio e ele não verificou. "Ele perde o imóvel e, para recuperar o dinheiro, deve entrar com uma ação contra o proprietário que pode não ter patrimônio suficiente para ser executado." Imóveis na planta Um dos maiores cuidados que se deve ter com imóveis na planta é verificar a idoneidade da incorporadora, segundo o advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo, Amilcar Navarro, do escritório Amilcar Navarro Advogados Associados. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, possui um cadastro de reclamações contra empresas que pode ser consultado pelo telefone (11) 3824-0446. Outra precaução, segundo Amilcar Navarro, é visitar outros empreendimentos da incorporadora e conversar com quem já realizou o negócio com a empresa. Também é preciso ter cuidado com as cláusulas de rescisão do contrato e dos juros cobrados em caso de atraso para se precaver se forem abusivas (veja mais detalhes no link da matéria abaixo).