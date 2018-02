Cuide do seu cartão de crédito e do seu bolso

O usuário de cartão de crédito deve tomar muito cuidado com furto, roubo e clonagem de seu cartão. Em caso de perda, extravio ou furto, o titular do cartão deve avisar a administradora imediatamente, assim que perceber na fatura gastos que não tenha realizado. Tenha sempre disponível o telefone da administradora para dar este aviso numa emergência. Se a administradora não resolver o caso, o associado deve procurar seus direitos nos órgãos de defesa do consumidor ou na Justiça. Somente faturas que o usuário tenha assinado devem ser reconhecidas pela administradora. Veja abaixo alguns pontos importantes para evitar que o cartão de crédito pese mais do que o esperado em seu orçamento: 1- Avalie se o uso que você faz do cartão justifica o gasto com anuidade. Quem tem o cartão deve usá-lo sempre que possível, especialmente quando a administradora dá descontos na anuidade com base no volume de gastos. 2- Veja se a lista de serviços e benefícios oferecidos vale a anuidade, comparando também com os custos e benefícios de outros cartões. Alguns cartões internacionais oferecem assistência médica no exterior, seguro viagem e bagagem etc. As anuidades variam muito, de acordo com as bandeiras do cartão e a instituição financeira responsável, de forma que o usuário deve fazer uma pesquisa. 3- Para quem viaja para o exterior, o cartão internacional é uma das formas mais seguras de pagamento. Em caso de roubo, a administradora rapidamente providencia sua substituição. Quem não viaja ao exterior pode ter anuidade menor com os cartões de uso limitado ao Brasil. 4- Cartões de supermercados costumam cobrar juros a partir da data da compra. Somente use este cartão se você não puder pagar à vista ou com cheque pré-datado. 5- Lembre-se que cartões adicionais, para toda a família, podem gerar gastos que não estão na previsão orçamentária. Além de muitas vezes terem custos adicionais. 6- Ter muitos cartões de crédito era uma estratégia, na época de inflação elevada, quando era possível ter ganhos financeiros com aplicações diárias. Hoje é preciso estudar a necessidade de vários cartões, porque suas anuidades podem pesar no orçamento familiar. Tendo vários cartões, então escolha usar o cartão que você vai ganhar mais tempo para pagar sua fatura. 7- Por facilitar as compras, o cartão também pode ser um forte companheiro das compras por impulso. Saiba controlar seus gastos para não ficar devendo muito no cartão.