Cultivo da soja ganha terreno em MG O grupo que realiza a viagem "De olho na safra 2002/2003" chegou ontem ao cerrado mineiro. No entorno de Uberaba, o plantio de soja está ganhando áreas antes destinadas ao cultivo de milho e a formação de pastagens, mas sofre a forte concorrência da cana-de-açúcar, presente em toda região. A viagem passará pelos principais pólos agrícolas do País para avaliar o estágio das lavouras de verão. O projeto é uma iniciativa da Agroconsult em parceria com a Agência Estado e tem apoio da Bunge Fertilizantes. Leia mais no site www.agrocast.com.br