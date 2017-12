Cumprir prazos da Alca será um milagre, dizem EUA O representante adjunto de Comércio dos Estados Unidos, Peter Allgeier, afirmou hoje que "seria um milagre" Brasil e EUA cumprirem o cronograma para a formação da Alca. O prazo para conclusão da negociação é janeiro de 2005. "Mas como o Brasil é a terra dos milagres, não podemos excluí-los", disse ele, brincando. O chefe da área econômica do Itamaraty, Clodoaldo Hugueney, afirmou, no entanto, que os esforços do País estiveram centrados nos últimos meses nas negociações da OMC. Ele avalia que o avanço das negociações na OMC fará deslanchar outros acordos comerciais. Allgeier garantiu que não há prazo para o governo norte-americano tomar a decisão sobre a possibilidade de retirar o Brasil do seu Sistema Geral de Preferências (SGP), pelo qual os EUA concedem vantagens a países em desenvolvimento. Segundo ele, o governo norte-americano vai analisar as informações do Brasil sobre combate à pirataria antes de tomar uma decisão. Empresas norte-americanas apresentaram há dois anos uma petição ao governo dos EUA contra a prática de pirataria no Brasil, pedindo que o País seja retirado do SGP. Depois de elogiar o esforço do governo brasileiro em buscar soluções conjuntas com os países do Mercosul, ele se disse preocupado com a entrada de mercadorias piratas pela fronteira com o Paraguai. Segundo ele, os EUA também mantém negociações bilaterais com o Paraguai sobre o problema da pirataria. Os EUA apresentaram ao governo brasileiro um relatório sobre as medidas que vêm sendo adotadas para combater a pirataria.