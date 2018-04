Cúpula do G-20 é ''momento crucial'' para a OMC O embaixador da Índia, Ujal Bhatia, diz que a diferença entre os discursos dos líderes e dos negociadores sobre a Rodada Doha ameaça minar a credibilidade da Organização Mundial do Comércio. Para ele, a cúpula do G-20 nos EUA no fim de setembro será "o momento crucial" para a OMC. No início de setembro, uma reunião ministerial ocorrerá na Índia para debater a rodada. O Brasil criticou a tentativa de mudança de mandato da Rodada que estaria ocorrendo nos bastidores, dando mais atenção aos temas de interesses dos países ricos. Para o Itamaraty, não está na hora de falar em uma mudança nos mandatos estabelecidos nos últimos anos. Já o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, que na semana passada pediu aumento de seu salário em 32%, preferiu mandar uma mensagem de que está otimista com o engajamento dos líderes nas cúpulas. Para ele, esse compromisso era genuíno e indicou a mudança na atmosfera das negociações. "Está claro que, para os líderes políticos, estamos no fim do jogo. Portanto, precisamos traduzir essa mudança no clima em um caminho claro para que possamos chegar ao final do processo dentro do prazo", disse. Para Lamy, a crise é sem precedentes e a OMC precisa estabelecer ambiente comercial que propicie recuperação sustentável para todos. A situação econômica internacional é ainda incerta e não se sabe quanto tempo se levará para sair da crise.