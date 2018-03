Cúpula do Mercosul no Rio vai marcar estréia de Correa O presidente equatoriano, Rafael Correa, prepara sua participação na Cúpula do Mercosul, nesta quinta e sexta-feira, no Rio de Janeiro, na qual estreará como chefe de Estado em fóruns internacionais. Correa, que tomou posse da Presidência da República para um período de quatro anos na segunda-feira, chegará na quarta ao Rio de Janeiro. Será a sua primeira viagem ao exterior após a posse, confirmou à EFE uma fonte da Chancelaria. A reunião do Mercosul terá a participação dos presidentes dos países-membros do grupo (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) e dos associados Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru. Correa, segundo a fonte, será acompanhado por sua chanceler, María Fernanda Espinosa, e pelo ministro da Economia, Ricardo Patiño, entre outros. Ele já anunciou seu desejo de se aproximar do Mercosul. No dia 9 de dezembro, foi convidado da Cúpula Sul-Americana, na Bolívia, como presidente eleito.