Cursinho da Poli: inscrições foram prorrogadas As inscrições para o Cursinho da Poli, que terminariam hoje, foram prorrogadas até o dia 15 de fevereiro. A entidade está oferecendo 15 mil vagas para o seu curso extensivo a estudantes de menor poder aquisitivo e grupos excluídos. As inscrições podem ser feitas neste sábado, das 9 às 18 horas, na quarta-feira de cinzas, das 12 às 21 horas, e na quinta e sexta-feira, das 9 às 21 horas, na sede do Cursinho, na avenida Ermano Marchetti, 576, Água Branca, zona Oeste. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve comprar o manual, no valor de R$ 5,00 e pagar taxa de R$ 50,00. As mensalidades variam de R$ 95,00 e R$ 145,00. O telefone para informações é (0xx11) 3611-8552. Veja o site da instituição no link abaixo.