Cursinhos: abertas inscrições para turmas de maio Alunos que querem se preparar para o vestibular e ainda não estão matriculados em um cursinho preparatório têm agora a oportunidade de se inscrever nas turmas de maio. A maioria dos grandes cursos pré-vestibulares de São Paulo recebem inscrições para as aulas que começam na primeira quinzena do próximo mês. Tanto instituições particulares -como cursos comunitários possuem vagas disponíveis. O Cursinho da Poli, administrado pelo Grêmio da Escola Politécnica da USP, colocou este ano 2.550 vagas à disposição dos alunos, distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite e aos fins de semana. As inscrições vão até amanhã. Os candidatos devem comprar o manual do cursinho, no valor de R$ 5, e pagar taxa inscrição de R$ 50. Nos dias 26 e 27, acontece o processo de seleção socio-econômica. O resultado da seleção sai no dia 30 de abril. As matrículas devem ser feitas nos dias 2,3 e 4 de maio e as aulas têm início no dia 6 (para os cursos da manhã, tarde e noite) e 11 de maio para o curso aos sábados. Outro cursinho comunitário, o Aprove Vestibulares recebe inscrições até o dia 3 de maio. Os alunos devem comparecer à sede do cursinho no Butantã ou na estação República do metrô. A taxa de inscrição é de R$ 31,50 e o manual custa R$ 3,00. No total, são oferecidas 2.040 vagas. Para alunos que estudam em escolas públicas e cursam o terceiro ano do ensino médio, o custo da mensalidade é de R$ 50, correspondentes a um quarto do salário mínimo. Para os demais alunos, a mensalidade é de meio salário mínimo, R$ 100. Cursinhos particulares Entre os cursos pré-vestibulares mais renomados, alguns oferecem desconto para alunos que se matricularem ainda esta semana. No cursinho Anglo, até o próximo dia 27, as mensalidades variam de R$ 292, no período da noite, a R$ 645, no período da manhã. As aulas começam em 7 de maio, mas a promoção só vale para as matrículas que forem feitas esta semana. A promoção do curso Etapa também segue até o próximo dia 27 e as aulas têm início em 6 de maio. A mensalidade mais barata custa R$ 295 (aulas à noite) e a mais cara, R$ 560 (período da manhã, nas áreas de exatas e biológicas). O cursinho Objetivo recebe matrículas até o dia 6 de maio, quando começam as aulas. O preço das mensalidades varia entre R$ 236, à noite, e R$ 420 (de manhã, para as turmas de biológicas e exatas). Confira abaixo o telefone de informações de alguns cursinhos de São Paulo Anglo 3273-6100 Aprove 3037-7160 Cursinho da Poli 3611-8552 Etapa 5574-0722 MED 6973-2748 Objetivo 3031-5155 Intergraus 3081-8711