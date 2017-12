Cursinhos: veja preços e tipos de curso Para quem não conseguiu entrar na faculdade que queria, não é hora de desanimar. Entre várias opções, o candidato frustrado pode continuar estudando e tentar novamente. Quem pretende fazer um cursinho pré-vestibular deve ficar atento. Quanto mais antecipada a matrícula, maiores os descontos. Nos cursinhos, deve-se levar em consideração dois fatores que determinam seu preço: área de conhecimento (exatas, biologias, humanas) e tempo de duração do curso. Em geral, as escolas oferecem cinco modalidades de curso: - extensivo (começa em março e termina próximo ao dia do vestibular da Fuvest); - semi-extensivo (começa em março ou em agosto e termina próximo ao dia dos vestibulares de meio de ano ou da Fuvest); - turmas de maio (começa em maio e termina próximo ao dia do vestibular da Fuvest; - turmas de sábado (que pode ser extensivo ou semi-extensivo e tem aulas apenas aos sábado); - intensivo (começa em outubro e termina próximo ao dia do vestibular da Fuvest). Agora, neste início do ano, estão abertas matrículas apenas para os cursos extensivos e semi-extensivos. No extensivo é possível escolher a área de conhecimento; já no semi, por ter um período menor, os cursos são integrados. Outro fator que altera o valor do curso é a carga horária, que normalmente varia de acordo com o período do dia em que se vai estudar. Os cursos diurnos têm mais aulas do que os noturnos, e, portanto, são mais caros.. Além disso, há a opção de estudar apenas aos sábados. Veja abaixo tabela com preço dos principais cursinhos de São Paulo: Escola Preço* Extensivo manhã Anglo 11 X R$ 825,00 Intergraus 12 X R$ 915,00 Med 12 X R$ 209,00 Etapa 11 X R$ 450,00 Objetivo 11 X R$ 400,00 Extensivo noturno Anglo 11 X R$ 450,00 Intergraus Não tem Med 12 X R$ 154,00 Etapa 11 X R$ 255,00 Objetivo 11X R$ 235,00 Semi manhã Anglo 5 X R$ 920,00 Intergraus 5 X R$ 1078,00 Med 6 X R$ 170,00 Etapa 5 X R$ 392,00 Objetivo 5 X R$ 414,00 Semi noturno Anglo 5 X R$ 550,00 Intergraus Não tem Med 6 X R$ 150,00 Etapa 5 X R$ 272,00 Objetivo 5 X R$ 274,50 * Os valores relacionados na tabela correspondem aos valores médios dos cursos, isso porque periodicamente as escolas fazem promoções que diminuem o preço das mensalidades. Além disso, há várias outros descontos que podem ser obtidos dependendo de cada curso. No Etapa e no Objetivo, por exemplo, há uma prova que pode ser feita que concorrer a bolsas de estudos. Dependendo do nível de acerto nesta prova, o aluno consegue um porcentual de desconto na mensalidade. Mais informações também podem ser obtidas no site dos cursinhos (veja links abaixo). Contato: Anglo: 3273-6000 Intergraus: 3081-8711/ 5181-5988 Med: 284-0966 Etapa: 5574-0722 Objetivo: 3170-3822