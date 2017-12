Curso de marketing à distância A Business School São Paulo (BSP), instituição de ensino executivo do país especializada em programas de MBA, lança em setembro curso de Marketing à distância. O curso será realizado em parceria com a University Access (Quisics), produtora de conteúdo de ensino na área de gestão de negócios nos Estados Unidos. A BSP será responsável pela orientação pedagógica e acompanhamento dos alunos. O curso será desenvolvido em inglês e os alunos poderão acompanhá-lo desde que tenha um computador ligado à Internet. A primeira turma contará com até 30 alunos. A duração será de 12 semanas, começando no próximo dia 18 de setembro. O encontro virtual semanal com o professor, via Internet, acontecerá toda sexta-feira das 19 horas às 20 horas no site da instituição (veja no link abaixo).