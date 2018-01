Curso de Orçamento Doméstico gratuito O Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, promoverá gratuitamente, no dia 17 de abril, a partir das 14h, um curso sobre Orçamento Doméstico. O curso tem como objetivo sensibilizar o consumidor a refletir sobre hábitos e atitudes relacionadas à economia familiar. Durante o curso, que terá duração de três horas, os técnicos do Procon prestarão orientações e sugestões de como planejar e organizar ganhos e despesas, buscando uma solução favorável para cada família. O curso é gratuito e os interessados deverão fazer suas inscrições o mais rápido possível, pelos telefones 3824-7081 ou 3824-7108, das 8 às 18h, pois as vagas são limitadas. Aos participantes, será fornecido certificado de participação.