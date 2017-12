Curso gratuito de recolocação profissional A Central de Concursos São Paulo abriu vagas para o curso de recolocação profissional no mercado de trabalho. O curso é gratuito e a escolaridade mínima exigida é o curso médio completo (antigo 2.º grau). A duração do curso é de seis horas e meia, com direito a certificado de participação. Serão abordados os seguintes assuntos: Elaboração de "Curriculum Vitae", Análise de Mercado - Network, Técnicas e Métodos sobre Entrevistas de Seleção, Colocação Profissional na Carreira Pública e Negociação de Salário e Benefícios. José Luís Romero, diretor de Recursos Humanos da instituição, explica que o curso aborda algumas técnicas básicas que o candidato a um emprego precisa desenvolver para ser bem-sucedido no envio do currículo e durante a entrevista de seleção. No curso, o aluno aprende a negociar salário e benefícios. No curso ministrado pela Central de Concursos, mesmo sendo grátis, o participante deverá ir antes ao local para preencher a ficha de inscrição, porque existe um número limitado de vagas. O horário de inscrição é das 8 às 21 horas. Os endereços da Central de Concursos são: Rua Barão de Itapetininga, 163, 6.º andar, no Centro, ou na Rua Dr. Antônio Bento, 727, Santo Amaro, zona Sul da Capital ou na Avenida José Caballero, 257, Santo André, no ABC paulista. Também é possível fazer a inscrição pela Internet: www.centraldeconcursos.com.br/cursosgratis, ou pelo fax (11) 257-0027. Outras informações pelo telefone (11) 3017-8800.