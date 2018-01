Curso gratuito sobre ações voltado às mulheres Voltado especialmente às mulheres que querem aprender e saber um pouco mais sobre o mercado de ações, a Corretora Souza Barros realizará, gratuitamente, no dia 17 de setembro das 19h às 22h, o curso Introdução ao Mercado de Capitais - A Facilidade de Investir pela Internet, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Inicialmente, esta palestra foi dedicada ao público em geral, mas em virtude da grande procura pelo público feminino, a corretora optou por realizar um curso especialmente voltado às mulheres. O objetivo é esclarecer conceitos e apresentar as facilidades que a Internet oferece aos iniciantes no mercado financeiro. "A idéia surgiu pelo próprio interesse demonstrado pelas mulheres que têm nos procurado para aprender a investir melhor seu dinheiro", afirma a gerente de e-commerce da corretora, Priscila Picinini. Segundo ela, a comodidade de se investir via Internet também estimula potenciais investidoras a dar seus primeiros passos. Além do módulo aberto exclusivamente a mulheres, a corretora faz periodicamente cursos para iniciantes, sempre gratuitos, voltados aos interessados em geral. O curso inclui apresentação teórica e simulações em computador. O material também é gratuito e fornecido no dia do curso. O palestrante será o analista de investimento da Souza Barros, Clodoir Gabriel Vieira, e as inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de setembro, pelo e-mail webtrader@souzabarros.com.br ou pelo fone (11) 3242-2233, ramal 350. O local será na Bovespa, Rua 15 de novembro, 275, Centro, São Paulo.