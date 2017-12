Curso livre: atenção com a cláusula de rescisão O curso livre não tem legislação específica que o regulamente como no caso das escolas particulares, o que torna mais difícil sua fiscalização, explica a técnica de serviços da Fundação Procon-SP, Maria Cecília Rodrigues. Nem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nem a lei que regulamenta os valores da anuidade escolar são aplicadas neste caso; o que rege a relação é o contrato de prestação de serviços. Por isso, a técnica recomenda muita atenção antes de assiná-lo. Em um curso livre, o contrato de prestação de serviço deve ter algumas informações, como o programa a ser desenvolvido ao longo do curso, quantidade de módulos, carga horária, duração de cada aula, início e término do curso, valor e forma de pagamento, local das aulas, material a ser utilizado, se há certificado ao final do curso homologado pelo órgão competente e quais são as condições para rescisão deste contrato. De acordo com o Procon, este último é um dos itens mais importantes. Não aceite cobrança abusiva ao rescindir o contrato A rescisão do contrato pode ser considerada uma cláusula abusiva se o valor a ser cobrado pelo fim do negócio representar lucro à empresa, como estabelecer que o consumidor não tem direito à devolução dos valores pagos. Normalmente, a empresa retém 20% do valor da quantia correspondente ao serviço já prestado. Por exemplo, o aluno pagou os seis meses do seu curso de inglês e desiste no início do quinto. A escola ficará com os valores pagos até o quarto mês mais um porcentual por perdas e danos. Para a rescisão contratual, deve-se verificar o que consta no contrato. As condições para rescisão devem estar dispostas claramente, principalmente se houver algum custo e prazos. O contrato não deve penalizar apenas o consumidor pela rescisão mas também deve estabelecer de que forma ele será ressarcido no caso de rescisão provocada pelo fornecedor. A impossibilidade de início de um curso, por parte do fornecedor, deve assegurar ao consumidor a devolução da quantia paga com o valor corrigido monetariamente. Veja nos links abaixo os critérios para se escolher um bom curso de idiomas, vantagens e desvantagens da aula particular, a opinião de um especialista sobre este tipo de curso e as orientações da Fundação Procon-SP antes e depois de fechar o negócio.