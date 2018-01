Curso para administração de condomínios A falta de informação dos condôminos e a maneira amadora como os síndicos administram os prédios levaram a administradora de empresas Rosely Schwartz a elaborar curso sobre administração de condomínios, voltado para esse público. Nos dias 24 e 26, ela inicia as aulas na unidade do centro da UniFMU. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 0800-168444 e (0--11) 3327-1303. O curso será ministrado em dez aulas - com três horas de duração cada uma - e o custo será de R$ 280,00. O interessado aprende sobre a realidade dos condomínios, o papel que o síndico exerce, além de direitos e obrigações de funcionários e moradores. Nas aulas, existe também troca de informações entre os participantes. Veja, no link abaixo, algumas dicas com relação ao condomínio.