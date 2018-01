Curso sobre fundos de investimento Os interessados no funcionamento da indústria dos fundos de investimento no Brasil e nos Estados Unidos poderão participar de um curso organizado pela Financial Consultoria Econômica (FCE), que será realizado amanhã e quarta-feira, no auditório da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), em São Paulo. O horário será das 9 às 17h30 - Rua Líbero Badaró, 377, 4.º andar. O curso será ministrado pelos economistas da Fundação Getúlio Vargas Gyorgy Varga, que faz pesquisa e consultoria na área de finanças, e Marco Antonio Bonomo, especializado nas áreas de finanças e macroeconomia. Serão duas sessões diárias com quatro horas de duração, pela manhã e à tarde, com intervalo para café em cada uma das sessões. As inscrições ainda podem ser feitas hoje. Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (0--11) 3115-1313 e (0--21) 557-9284.