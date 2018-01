Cursos de idiomas online ganham mais adeptos A Internet não pára de crescer e tem ganhado credibilidade também no ensino de idiomas. Sem a necessidade de deslocamento, custos reduzidos, flexibilidade de horários, atendimento personalizado, apoio pedagógico online, entre outras vantagens, os chamados cursos virtuais ganham cada vez mais adeptos. Por outro lado, este tipo de curso exige disciplina, pois o aluno passa boa parte do tempo sozinho em frente ao computador. A presença do professor, embora menos freqüente, permanece indispensável. Para a secretária-executiva da Associação Brasileira de Ensino à Distância (Abed), Adylles Castello Branco, formas de comunicação para tirar dúvidas e obter o suporte pedagógico necessário devem ser mantidos de qualquer maneira, senão o aprendizado fica prejudicado. Portanto, o aluno deve se informar sobre a participação do professor: tira-dúvidas, horários de atendimento online, acompanhamento das atividades e avaliação periódica. Outro fator importante, ainda segundo ela, é a facilidade de acesso na rede. "A navegação e o software devem ser facilitadores. O aluno não pode ter dificuldade em chegar ao conteúdo e compreendê-lo. Também não pode haver lentidão no acesso e demora para baixar arquivos." Adylles também lembra que na rede há cursos online em diversas áreas e voltado a públicos específicos, como os de pós-graduação. "A eliminação dos espaços geográficos permite que o estudante freqüente um curso de renome em qualquer lugar do Brasil e no exterior." Fundação Procon-SP recomenda cuidado redobrado Para a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, o cuidado ao escolher um curso virtual deve ser redobrado. A assistente de direção do órgão, Sônia Cristina Amaro, afirma que, além de seguir os mesmos cuidados recomendados para os cursos presenciais (veja matéria no link abaixo), é necessário ter mais conhecimento sobre a empresa. Segundo ela, como há muitas ofertas na rede, fica difícil saber se o curso é bom. Mas o aluno pode perguntar a pessoas que já tenham feito as aulas. "Infelizmente, não temos só empresas sérias no mercado. É preciso ter certeza se o que é oferecido condiz com a realidade." Sônia assegura que, caso haja problemas, o consumidor está protegido. "Mesmo na Internet, se houver má prestação do serviço, ele pode pedir rescisão do contrato e tem direito de pleitear a devolução do valor integral ou proporcional." Veja no link abaixo como escolher um bom curso de idiomas online, a opinião de especialistas, as vantagens e desvantagens deste tipo de curso e algumas escolas que oferecem aulas pela Internet.