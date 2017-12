Cursos intensivos de idiomas nas férias de julho Existem cursos intensivos de férias para idiomas como o espanhol, alemão, japonês, francês e italiano. Estes idiomas também são bastante procurados por pessoas que querem ter um diferencial em seu currículo. Os países onde essas línguas são faladas oferecem muitas oportunidades para estudar e muitas de suas empresas estão presentes no Brasil. Há diversas escolas que oferecem cursos de espanhol, alemão, japonês, francês e italiano. No entanto, apenas algumas são reconhecidas pelos países de origem da língua. Veja abaixo quais são as instituições em São Paulo que ensinam os idiomas e são reconhecidas por governos estrangeiros. Alemão O curso intensivo de alemão no Instituto Goethe custa R$ 690,00 para alunos novos e R$ 621,00 para alunos do Instituto. O pagamento é à vista. O curso será aplicado para alunos nos níveis básico e intermediário no período de 12 de julho até 2 de agosto. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone: (0xx11) 3088-4288 Espanhol O CEL-LEP utiliza metodologia baseada na produção oral. As equipes de desenvolvimento de cursos do CEL-LEP criam e atualizam materiais para uso em classe, laboratório, computador e vídeo, além de exercícios e atividades de reforço. Todos os alunos têm acesso aos recursos e materiais do CEL-LEP, como aulas especiais, laboratórios e biblioteca. O curso intensivo será oferecido na filial Pacaembú. Serão 20 dias de aulas e a carga horária do curso é de 60 horas. O curso custará R$ 710,00 e pode ser pago em 2 vezes sem juros. Mais informações pelo telefone (0xx11) 3814-2822. Francês O curso intensivo de francês para iniciantes sai por duas parcelas de R$ 434,20. O curso será ministrado de segunda a sexta-feira durante todo o mês de julho e aulas terão a duração de 2 horas e 45 minutos diárias. A Aliança Francesa também facilita a realização de estudos na França, para alunos e também para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelos telefones das filiais em São Paulo: (0xx11) 3771-2562 / 275-5301 / 3815-8422 / 259-0229 / 6915-8427 / 3062-9754/ 3812-8211 / 240-3478. Italiano O Instituto Italiano oferece cursos de italiano intensivo para alunos de nível básico. O custo do curso que equivale ao curso regular (módulo de seis meses), é de R$ 448,00 à vista, mais R$ 70,00 do material didático, composto por 2 livros. O curso começa no dia 3 de julho e vai até o dia 27 de julho. As aulas terão a duração de 2 hora e meia de segunda a sexta-feira. O Instituto Italiano fica na R. Frei Caneca, 1071, Cerqueira César, zona Sul de São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (0xx11) 285-6933. Japonês A Aliança Cultural Brasil-Japão oferece curso intensivo de japonês para o nível básico de conhecimento. O custo do curso, que tem início no dia 3 de julho e termina no dia 27 de julho, é de R$ 366,00, que podem ser parcelados em duas vezes de R$ 184,00. De acordo com a professora e coordenadora do curso, Akiko Watanabe, o principal dificuldade de se aprender o idioma japonês é a utilização da escrita, que é bastante complexa, e a falta de convívio com a língua. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelos telefones das filiais: (0xx11) 278-9164 / 279-9998 / 279-6630 / 278-0543 / 3815-3446.