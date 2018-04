Cursos para quem quer outro idioma Além do inglês, os idiomas espanhol, alemão, japonês, francês e italiano também são bastante procurados por pessoas que querem ter um diferencial em seu currículo. Os países onde essas línguas são faladas oferecem muitas oportunidades para estudar e muitas de suas empresas estão presentes no Brasil. Especialmente para quem já domina o inglês, conhecer um desses idiomas pode ser muito vantajoso. Além disso, muitos descendentes de imigrantes interessam-se pelo conhecimento da língua dos seus antepassados. Como as comunidades de italianos, japoneses, espanhóis e alemães são muito numerosas, a procura por cursos desses idiomas também é grande. O mesmo ocorre com línguas mais raras, mas com colônias importantes no Brasil, como chinês, hebraico, árabe, russo, entre outros. Veja em matéria a seguir como aprender línguas menos procuradas. Há diversas escolas que oferecem cursos de espanhol, alemão, japonês, francês e italiano. No entanto, apenas algumas são reconhecidas pelos países de origem da língua. Veja abaixo quais são as instituições em São Paulo que ensinam os idiomas e são reconhecidas por governos estrangeiros e abriram matrículas para o primeiro semestre em 2002. Aliança Cultural Brasil-Japão A Aliança Cultural Brasil-Japão oferece cursos de japonês para todos os níveis de conhecimento. O custo do curso regular básico, por módulo, é de R$ 388,80 e pode ser parcelado em até cinco vezes. Ao trazer um amigo para o curso, o aluno ganha 20% de desconto. O material didático sai por R$ 15. Cada módulo do curso de japonês tem 45 horas de aula e tem duas aulas semanais de 1h15 cada. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelos telefones das filiais: (0xx11) 3208-9164, 3209-9998, 3209-6630, 3208-0543 e 3815-3446. Aliança Francesa Os cursos regulares da Aliança Francesa começam no próximo dia 27 de fevereiro. Os alunos que se matricularem até o dia 31 de janeiro concorrem a uma passagem para Paris pela empresa Air France. O curso regular de francês pode ser realizado em sete semestres. Na filial Tatuapé da Aliança Francesa, por exemplo, o curso para iniciantes custa R$ 955,44, por semestre, divididos em seis vezes de R$ 159,24. A taxa de matrícula custa R$ 80 e o material didático, R$ 80. A Aliança Francesa possui bibliotecas multimídia e facilita a realização de estudos na França, para alunos e também para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone 0800-550000. Colégio Miguel de Cervantes O Colégio Miguel de Cervantes oferece cursos de espanhol no período noturno e aos sábados, com carga horária de 48 horas de aula. São seis estágios ao todo e cada estágio tem 48 horas de aula que podem ser feitas em um semestre: uma aula por semana com duração de três horas. Ou bimestral: duas aulas por semana com duração de três horas. As aulas deste primeiro semestre de 2002 começam no dia 16 de fevereiro. As matrículas podem ser feitas entre 14 de janeiro e 6 de fevereiro. O curso custa R$ 650 por módulo e pode ser parcelado em dois pagamentos de R$ 357 ou três parcelas de R$ 278. Mais informações podem ser obtidas pela Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone (0xx11) 3779-1800. Instituto Goethe O curso regular de alemão no Instituto Goethe começa dia 5 de março. Tem 17 módulos ao todo, divididos em sete módulos básicos, seis intermediários e quatro módulos avançados. Os módulos tem 64 horas de aula cada. O curso regular tem duas aulas por semana com duração de uma hora e meia ou uma aula por semana de três horas. O curso regular custa, por módulo de quatro meses, R$ 750 e pode ser dividido em três parcelas de R$ 265. Mais informações podem ser obtidas na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone: (0xx11) 3088-4288. Italiano O Instituto Italiano oferece cursos para todos os níveis de conhecimento. Cada módulo do curso de férias custa R$ 544, começa no próximo dia 14 de janeiro e vai até o dia 5 de março. As aulas do curso regular do primeiro semestre de 2002 começam no dia 13 de março. Porém, os preços só serão definidos após o Carnaval. O curso regular do Instituto Italiano é composto de três módulos básicos, três módulos intermediários e cinco níveis avançados. Cada módulo tem 45 horas de aula. O curso regular é composto de duas aulas por semana com duração de uma hora e meia cada aula. O Instituto Italiano fica na Rua Frei Caneca, 1071, Cerqueira César. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (0xx11) 3285-6933. Confira nos links abaixo os institutos que lecionam línguas menos procuradas como o hebraico, chinês e russo, além do roteiro de algumas escolas de inglês.