Curto-circuito causa apagão em parte do Plano Piloto de Brasília

Um apagão atingiu parte da região do Plano Piloto de Brasília (DF) na noite desta quarta-feira, 18. A informação foi confirmada pela Companhia Energética de Brasília (CEB). No total foram oito quedas de energia entre as 17h45 e 22 horas, em razão de um curto-circuito nas linhas de transmissão subterrâneas que saem do pátio da Usina do Paranoá.

A falta de energia atingiu principalmente o Lago Sul, o Largo Norte, Paranoá, parte da região do Jardim Botânico e parte da Asa Norte.