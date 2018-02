Curto-circuito em torre deve ter causado blecaute, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 16, que é preciso aguardar "com cautela" as investigações para que seja anunciada a causa do blecaute da última terça-feira (10). "Nós, agora, temos muita geração e muita linha de transmissão. O blecaute que aconteceu, na verdade, foi um incidente que, até agora, as informações que temos são de um curto-circuito em uma torre em Itaberá, São Paulo", disse em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente.

"Sabemos que tem a turma do 'eu acho'. Todo mundo agora quer encontrar um culpado", afirmou. Lula avaliou que o blecaute que deixou 60 milhões de brasileiros sem luz não foi "nos moldes" do registrado em 2001. Na época, segundo ele, o país apresentava dois problemas distintos: dificuldade na geração de energia elétrica e ausência de linhas de transmissão.

Ao final do programa, Lula garantiu que o governo brasileiro vai trabalhar de forma intensa na tentativa de evitar que um novo blecaute volte a ocorrer.

O Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) têm até esta segunda para entregar ao Ministério Público Federal toda a documentação solicitada sobre o blecaute. Os órgãos têm até o dia 26 para indicar os responsáveis pelo local da falha inicial.

(com Agência Brasil)