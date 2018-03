Custo Básico da Construção Civil no RJ sobe 0,48% em maio O Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB-Residencial) no Rio de Janeiro aumentou 0,48% em maio, segundo pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), acumulando 5,68% no ano. Em abril, o mesmo índice tinha ficado em 0,05%. O aumento foi todo do grupo de materiais, de 1,01%, sem acréscimo no custo de mão-de-obra. Dos 40 insumos pesquisados, 24 tiveram aumento, com destaque para a cerâmica esmaltada (7,69%) e dobradiça de ferro (6,82%) Com o aumento, o CUB no mês foi de R$ 781,55 o metro quadrado, com os materiais respondendo por R$ 369,17 e a mão-de-obra, por R$ 412,38.