Custo básico da construção em SP sobe 0,37% em julho O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo aumentou 0,37% em julho em relação a junho, para R$ 854,09 por metro quadrado, segundo cálculos do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e da FGV Projetos. O CUB reflete a variação dos custos do setor para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil paulista.